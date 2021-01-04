Громадяни перекрили трасу Харків-Київ, протестуючи проти високого тарифу за транспортування газу.

Сьогодні поблизу с. Засулля Лубенського району Полтавської області близько 300 громадян перекрили трасу Харків-Київ, вимагаючи зменшення тарифу за транспортування природнього газу.

Читайте такожВ Україні зросли ціни на транспортування газу: нові тарифиПро це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

«На автомобільній дорозі Київ – Харків, поблизу с. Засулля, триває акція протесту, в якій беруть участь близько 300 осіб. Акцію розпочали о 10:15. Учасники заходу, серед яких жителі Засулля, а також сусідніх сіл Оржицького та Пирятинського районів, вимагають зменшення вартості розподілу природного газу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди рухаються пішохідним переходом. Правопорядок на місці забезпечують поліцейські.

Протестувальники у коментарі УНІАН повідомили, що у них виникають словесні конфлікти з водіями та пасажирами автомобілів і автобусів, які рухаються у бік столиці. Водії транспортних засобів заявляють, що вони суттєво вибиваються з графіку руху.

На місці перекриття руху перебувають близько сотні автомобілів, які чекають на припинення акції.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук у «Телеграм-каналі» пояснив, що його земляки з міста Лубни та навколишніх сіл перекрили трасу Київ – Харків, протестуючи проти «свавілля ПАТ «Лубнигаз» і високих тарифів на транспортування газу».

«Люди вимагають скасування незаконно встановлених НКРЕКП тарифів та повернення газотранспортних мереж на території Лубенської ОТГ з користування ПАТ «Лубнигаз» у розпорядження громади», - поінформував Мосійчук.

Згідно з постановою НКРЕКП від 16 грудня 2020 року, тариф на послуги розподілу природного газу для АТ «Лубнигаз» встановлено у розмірі 2,45 грн за 1 м. куб. на місяць (без урахування ПДВ). Ця постанова набрала чинності з 1 січня 2021 року.

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Автор: Олег Булашев