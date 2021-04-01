Під час шкільної перерви у Лучанській ЗОШ в Полтавській області раптово помер 12-річний хлопець.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Інцидент стався на сходах в приміщенні навчального закладу. Хлопець підіймався з друзями і раптом упав. Дитині одразу ж почали надавати невідкладну допомогу – робили масаж серця та штучне дихання. Медики ж застосували дефібрилятор. Та всі зусилля були марними, школяр помер.
Оточення померлого каже, що в хлопця не було ніяких проблем зі здоров’ям. Його матір працює в лікарні, тож за дитиною стежили. Підліток цікавився спортом. Водночас того дня занять з фізкультури й додаткових фізичних навантажень не було.
За розслідування інциденту взялася поліція.
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