У Сумах нетверезий водій протаранив в’їзні ворота районного управління поліції на вулиці Першотравневій.
Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Сумської області, інцидент стався 22 квітня близько 04:00.
Згідно із повідомленням, перебуваючи у приміщенні Сумського районного управління поліції, екіпаж патрульних поліцейських почув сильний гуркіт на вулиці.
«З’ясувалося, що 29-річний керманич транспортного засобу Renault, не дотримавшись безпечної швидкості руху та не впоравшись з керуванням, наїхав на паркан Сумського районного управління поліції. Зі слів чоловіка, ДТП сталася через те, що у автомобіля відмовили гальма», – зазначається у повідомленні.
Внаслідок автопригоди ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав.
Читайте такожПід Києвом вибухнув автомобіль: водій згорів живцем (відео)Водій легковика мав ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння, на що він погодився, але побажав зробити це в медичному закладі. Там результат огляду виявився позитивним – в організмі порушника було 2,00 проміле алкоголю, що у 10 разів перевищує допустиму норму.
«Чоловік побажав додатково здати біологічні матеріали на аналіз. Висновок лікарів лише підтвердив перебування водія в стані алкогольного сп’яніння», – уточнили в поліції.
Інспектори оформили матеріали дорожньо-транспортної пригоди, а також склали на водія адмінматеріали за ст. 124 (вчинення ДТП), ст. 139 (пошкодження дорожнього обладнання) та ст. 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП, а автомобіль правопорушника евакуювали на спецмайданчик.
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