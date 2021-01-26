Медики столичного Охматдиту прооперували 11-річного Максима, який дістав численні вогнестрільні поранення під час катання на санчатах у Тернополі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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За словами медиків, стан дитини вдалося стабілізувати. Напередодні дитину з реанімації перевели до палати інтенсивної терапії, а сьогодні вперше за всі дні хлопчик зміг стати на ноги.
«Багато цих дробинок знаходяться біля життєво важливих судин і біля спинного мозку. Жодна з них не призвела до важких наслідків», – поділилися з журналістами медики.
Окрім Максима від пострілу постраждала ще одна дитина – 8-річному хлопчику пробило щоку. Його вже теж прооперували.
Що відомо про інцидент
- Інцидент стався минулого четверга, коли хлопчик разом зі своєю сестрою каталися на санчатах поблизу місцевої школи. Травми були схожі на опіки від петарди. Але згодом лікарі нарахували 42 дробинки, деякі з них травмували внутрішні органи. Максима екстрено доправили до Києва, там його одразу ж прооперували.
- Копи обстежили прилеглі будинки і в одного мешканця вилучили рушницю, яка стріляє схожими патронами, і направили її на експертизу. Власник зброї свою провину заперечує.
- Поліція кваліфікувала це як хуліганство та завдання тяжких тілесних ушкоджень.
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