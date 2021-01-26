Інцидент стався минулого четверга, коли хлопчик разом зі своєю сестрою каталися на санчатах поблизу місцевої школи.

Медики столичного Охматдиту прооперували 11-річного Максима, який дістав численні вогнестрільні поранення під час катання на санчатах у Тернополі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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За словами медиків, стан дитини вдалося стабілізувати. Напередодні дитину з реанімації перевели до палати інтенсивної терапії, а сьогодні вперше за всі дні хлопчик зміг стати на ноги.

«Багато цих дробинок знаходяться біля життєво важливих судин і біля спинного мозку. Жодна з них не призвела до важких наслідків», – поділилися з журналістами медики.

Окрім Максима від пострілу постраждала ще одна дитина – 8-річному хлопчику пробило щоку. Його вже теж прооперували.

Що відомо про інцидент

Інцидент стався минулого четверга, коли хлопчик разом зі своєю сестрою каталися на санчатах поблизу місцевої школи. Травми були схожі на опіки від петарди. Але згодом лікарі нарахували 42 дробинки, деякі з них травмували внутрішні органи. Максима екстрено доправили до Києва, там його одразу ж прооперували.

Копи обстежили прилеглі будинки і в одного мешканця вилучили рушницю, яка стріляє схожими патронами, і направили її на експертизу. Власник зброї свою провину заперечує.

Поліція кваліфікувала це як хуліганство та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

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Автор: УНІАН