Йдеться про військову частину в Чернігівській області.

Аудит Міністерства оборони виявив порушення в одній з військових частин майже на 40 млн грн.

Як зазначається у повідомленні на сайті Міноборони, Служба внутрішнього аудиту міністерства у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області.

"Аудитори встановили порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн. Зокрема наймасштабніше із чотирьох порушень - безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні.

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Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

"При чому в період з жовтня 2022-го по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених", - наголосили у Міноборони.

Крім того, зазначається у повідомленні, було встановлено й інші порушення на загальну суму 1,7 млн грн.

Підкреслюється також, що під час перевірки Служби внутрішнього аудиту Міноборони було встановлено факти перешкоджання діям аудиторів.

"Щодо порушень посадових осіб - зокрема командира військової частини - що призвели до втрат з державного бюджету, рішенням керівництва Міноборони матеріали передано до правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Перевірки в Міноборони: проблеми з пальним

Нещодавно Міноборони вирішило зобов’язати постачальників маркувати пальне для ЗСУ червоним та зеленим кольорами. У дизельне пальне буде додано фарбник яскраво червоного кольору, а у бензин – зеленого.

Зауважується, що маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплене винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального. Адже якість пального для військової техніки має надважливе значення.

Наголошується, що промарковане пальне буде неможливо розбавити так, аби колір повністю зник: навіть якщо його розбавити дуже сильно, наприклад, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору.

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