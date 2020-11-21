Медика госпіталізували до одного з медичних закладів міста.

В одній з амбулаторій Житомира пацієнт напав на лікарку, почувши відмову у підписанні з ним декларації.

Про це УНІАН поінформувала прес-служба прокуратури Житомирської області.

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«Інцидент стався 19 листопада у центрі первинної медичної допомоги. Місцевий житель, 1970 року народження, перебуваючи у кабінеті сімейного лікаря та отримавши відмову у підписанні з ним декларації, вчинив словесний конфлікт і хуліганські дії стосовно лікарки та медичної сестри, спричинивши їм тілесні ушкодження. Після цього інциденту лікарці знадобилася медична допомога, у зв’язку з чим її госпіталізували до одного з медичних закладів міста», - розповіли у прокуратурі.

Заступниця міського голови Житомира Марія Місюрова в коментарі кореспонденту УНІАН повідомила, що у сімейного лікаря діагностували струс мозку та забої.

«Дійсно, пацієнт, який не мав декларації з сімейним лікарем, після безпідставних звинувачень щодо лікування напав на медика та вчинив бійку. У сімейного лікаря діагностували струс головного мозку, забої, ступінь важкості тілесних ушкоджень визначить судово-медична експертиза. На даний час 35-річна жінка знаходиться на стаціонарному лікуванні в одному з медичних закладів міста», - зазначила Місюрова.

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Автор: Марина Чорноштан