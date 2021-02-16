Пенсіонерка одним ударом ножа вбила на 20 років молодшу за себе жінку.

В одному з гуртожитків Житомира під час застілля жінка смертельно травмувала ножем свою знайому.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області, інформація про ножове поранення жінки в одному із гуртожитків міста надійшла до поліції близько півночі 15 лютого.

Читайте такожСмерть за загадкових обставин: у квартирі під Херсоном знайшли тіла двох жінок і двох чоловіківЗа наявними відомостями, в одній з кімнат, де проживали 63-річна житомирянка із своїм 35-річним сином, відбувалось пізнє застілля. Його учасницею стала 42-річна знайома господарів.

«Під час вживання спиртного між жінками виник раптовий конфлікт, у ході якого старша жінка вдарила гостю ножем», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпіла померла до приїзду медиків і поліції. Причину смерті наразі встановлюють судово-медичні експерти.

Правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві пенсіонерку. Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України кримінального провадження.

Як уточнила кореспонденту УНІАН речниця ГУНП в Житомирській області Алла Ващенко, жінка завдала знайомій одного удару ножем, який виявився смертельним.

«Удар був один, але в область однієї з артерій», - зазначила вона.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Марина Чорноштан