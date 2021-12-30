ДТП у Львівській області трапилася у середу ввечері.

На Львівщині сталася ДТП за участю 17-річного водія автомобіля BMW, госпіталізовані дві особи.

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, аварія сталася у середу ввечері, 29 грудня, о 18:45 на вулиці Львівській у Червонограді.

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля BMW, 17-річний місцевий житель, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автобусом "БАЗ", яким керував 43-річний житель Сокаля. Окрім того, встановлено, що водій легковика ніколи не отримував водійського посвідчення.

Зазначається, що внаслідок ДТП водій BMW та 41-річна пасажирка автобуса, місцева жителька, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

Читайте такожНа Львівщині рятувальники витягли з кучугур пасажирські автобусиЗа фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня у Харкові трапилася смертельна ДТП. У місті 16-річний водій за кермом авто Infiniti намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вул. Одеська на червоний сигнал світлофора і зіткнувся із Chevrolet.

Внаслідок аварії загинув водій Chevrolet, і постраждали троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків віком 19 років та 16-річна дівчина, їх доставили до лікарні з тяжкими травмами.

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