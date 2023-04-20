Разом з тим, зараз отець УПЦ МП роздає інтерв'ю та видає себе за духовного авторитета.

Керівника хору Київської духовної академії і семінарії архімандрита УПЦ МП Романа Підлубняка звинуватили у розбещенні семінариста. Жертва насильства нібито намагалася накласти на себе руки.

Відповідну заяву зі звинуваченнями зробив журналіст Олександр Бойко. Він наголосив, що постраждалий - його товариш зі студентських років.

"Коли я навчався в КДА (Київській духовній академії - УНІАН), ми винаймали втрьох кімнату на Печерську. Я і ще два семінаристи. Один співав у семінарському хорі, яким керував Підлубняк. Цього хлопця Підлубняк і спокусив. Від цього в нього почав їхати дах, він ледве не кинувся під метро. Добре, що з ним був наш третій сусід, і він його втримав і привів додому. Це та ситуація, що сталася на моїх очах. Я бачив, як він божеволів після "події" і потім збирав себе в одне ціле просто по крихтах", – поділився Бойко.

Журналіст зауважив, що не згадував би про цю історію, якби отець Роман не став аж надто активно вдавати із себе морального авторитета, роздаючи інтерв'ю про лавру, віру та церкву.

"Так от: ніф*га він не авторитет! Що? Думаєте, він за всі ці роки покаявся, змінив орієнтацію і не став далі ламати чиїсь душі? Я не стежив за його пригодами, але дуже сумніваюся, що перестав творити таке психологічне та фізичне насильство над своїми жертвами", – написав журналіст.

Бойко переконаний, що в УПЦ МП та Києво-Печерській лаврі чудово знали про діяльність Підлубняка, але не намагалися йому перешкодити. Журналіст готовий довести свої слова у суді.

"Якщо отець Роман не згоден, то нехай подає на мене до суду щодо захисту честі та гідності. Але врахуйте, я як журналіст навіть у суді маю право не розкривати свої джерела інформації. Хто і що, говорити не буду, якщо та людина захоче про це сказати – це буде його вибір, а так жодних імен не буде", – додав Бойко.

Сам Підлубняк наразі на звинувачення не відреагував, як і УПЦ МП.

Проблеми попів УПЦ МП у Лаврі

Попи УПЦ МП повинні були звільнити приміщення Києво-Печерської лаври ще 29 березня. Однак представники Московського патріархату залишаються на території заповідника.

30 березня у лаврі стались перші зіткнення прихожан Московського патріархату з представниками комісії Мінкульту, перед якими зачинили двері до храмів. Всього у фахівців на оцінку стану держмайна є три місяці.

Комісії вдалось оглянути три корпуси лаври, але кожна з перевірок закінчується "боями" прихильників УПЦ МП із поліцією. Такі "двобої" сталися й сьогодні.

Вас також можуть зацікавити новини: