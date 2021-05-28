Внаслідок інциденту постраждав чоловік.

У Чорноморську Одеської області муніципальна варта стріляла на подвір'ї школи №1.

Зокрема, кадри, зняті свідками, поширилися мережею сьогодні, 28 травня.

На відео видно, як кілька працівників варти переслідують на подвір'ї чоловіка, після чого один із бійців стріляє зі зброї, схожої на рушницю. Потім муніципали підбігають ближче і роблять ще один постріл. Чоловік падає і кричить. Працівник варти б'є лежачого ногою.

Згодом директор КУ "Муніципальна варта" Петро Канар'ян заявив місцевому телеканалу "ІТ-3", що інцидент стався минулого тижня, а в чоловіка вистрілили гумовою кулею. За його словами, варту викликали місцеві жителі, які помітили, що чоловік робить так звані "закладки" - ховає наркотики.

"Чоловік дістав ніж, кидався на хлопців і забіг у двір школи. Наш співробітник зробив попереджувальний постріл у повітря, але це не зупинило чоловіка. Співробітникам довелося вистрілити в нього гумовою кулею, після чого хлопець спіткнувся і впав. Тоді його нарешті затримали та передали в руки поліції", - стверджує Канар'ян.

На відео помітно, що працівник варти стріляв з близької відстані, а зброя була спрямована в бік постраждалого.

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Автор: Катерина Комолова