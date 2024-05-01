Жінка намагалася перерахувати гроші військовим через акаунт відомого благодійника, однак натрапила на його несправжній профіль. Кошти дісталися шахраю.

Жителька Одеси хотіла допомогти ЗСУ та відправила понад 1 мільйон гривень шахраю, який підробив акаунт відомого благодійника.

Як повідомили в поліції Одеської області, до правоохоронних органів звернулася 45-річна одеситка, яка втратила на війні рідну людину та вирішила фінансово підтримати українських військових. Зробити це вона хотіла через волонтерів, проте потрапила "на гачок" шахрая.

Встановлено, що жінка знайшла в інтернеті сторінку, яка, як з’ясувалося згодом, була підроблена під акаунт відомого в країні благодійника. На сторінці розміщувалися дописи про збір грошей нібито на придбання тепловізорів, медикаментів, автомобілів, шин, пального, дронів, антен, зарядних станцій, маскувальних сіток та інших речей, необхідних ЗСУ на передовій.

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"Псевдоволонтер у приватному листуванні через мобільний месенджер надавав одеситці перелік речей, на які нібито збирав гроші, і вказував потрібну для їх придбання суму. Так, протягом двох тижнів введена в оману жінка перерахувала на вказані онлайн-рахунки трохи більше мільйона гривень", - розповіла старша слідча територіального підрозділу поліції Юлія Бондаренко.

Йдеться, що отримані кошти зловмисник переводив у готівку та витрачав на власні потреби. Жінка зрозуміла, що її ошукали, коли випадково побачила справжню сторінку благодійника, яка відрізнялася від фішингової лише однією крапкою в адресі.

Поліцейські встановили особу шахрая. Ним виявився 23-річний студент полтавського вишу. В орендованому молодиком помешканні у Києві й за його місцем проживання у Полтавській області правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази щодо його злочину. Зокрема, мобільний телефон із доступом до онлайн-карт банкінгу з прив’язкою до банківських рахунків, на які надходили чужі кошти.

Правоохоронці викрили чоловіка за допомогою співробітників банківської установи та представників мобільного оператора. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють молодика на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Інші новини про шахрайство в інтернеті

В Одесі затримали шахрая, який під приводом оформлення держдопомоги заманював людей на створений "двійник" державного сайту "єПідтримка", отримував дані банківських карток та привласнював гроші.

Під "двійник" зловмисник закріпляв фішингове інтернет-посилання у соціальних мережах Facebook та Instagram. Люди, які сподівалися на допомогу, переходили за цим посиланням та заповнювали необхідні поля із зазначенням реквізитів своїх платіжних карток. В той момент одесит отримував ці дані та за їх допомогою авторизувався у додатках онлайн-банкінгу. Кошти потерпілих він списував на власноручно створені акаунти в одній з відомих служб доставки та використовував їх на власний розсуд.

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