Внаслідок наїзду авто загинули дві дівчини віком 16 та 18 років, одній з них відірвало голову.

На Тернопільщині чоловік, який збив на смерть двох дівчат і переховувався за кордоном, через 15 років здався поліції.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 29 червня до правоохоронців надійшла заява від чоловіка, який зізнався, що 15 років тому в селі Петриків скоїв смертельну аварію та втік.

Читайте також"Відлетіла на 30 метрів": під Полтавою водій на "зебрі" збив 4-річну дівчинку (фото)Зазначається, що підозрюваного затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Що відомо про смертельну ДТП

У жовтні 2005 року у селі Петриків поблизу Тернополя автомобіль збив на смерть двох дівчат 16-ти та 18-ти років. Одній з них від удару відірвало голову. З місця пригоди водій втік. Поліцейські встановили особу підозрюваного та оголосили його у розшук.

До аварії був причетний 26-річний чоловік, який працював в податковій. Згодом його оголосили в міжнародний розшук.

За фактом смертельної ДТП було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

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Автор: Григорій Бондар