Постраждали чоловіки віком 27-28 років, один із них знаходиться у реанімації, дізналися журналісти.

У неділю, 7 листопада, в Мукачеві Закарпатської області до лікарні потрапили двоє чоловіків, у яких були вогнепальні поранення.

Постраждалих госпіталізували до Мукачівської центральної районної лікарні ім. Св. Мартина, йдеться на "Mukachevo.net".

За його даними, постраждалим 27-28 років, їх оперували цілу ніч.

"Один з них отримав вогнепальне поранення у легені. Стан його важкий, знаходиться у реанімації. Другий отримав поранення у плече під лопатку. Стан середнього ступеня важкості", – зазначається у матеріалі.

Читайте такожУ Чорноморську обстріляли вікна житлового будинку: стало відомо, хто "відзначився"Поки невідомо, чому чоловіки отримали поранення. Правоохоронці ще не повідомляли про стрілянину на Закарпатті.

Нагадаємо, наприкінці травня в Офісі генерального прокурора повідомили, що в Закарпатській області в рамках спецоперації правоохоронці затримали сімох учасників злочинної організації, які займались розбійними нападами, а також викраденням людей та машин.

У прокуратурі повідомили, що в банду входили місцеві жителі спортивної статури, які володіють навичками бойових мистецтв та мали авторитет у злочинному середовищі Закарпаття.

Автор: Екатерина Присяжнюк