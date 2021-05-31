Зокрема, під час обшуків у фігурантів вилучили вогнепальну зброю, автомобілі, коштовності.

На Закарпатті в рамках спецоперації затримано сімох учасників злочинної організації, які займались розбоєм, викраденням людей та автомобілів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, житель Закарпаття організував стійке ієрархічне об’єднання, яке систематично займалося вчиненням тяжких та особливо тяжких злочинів на території області.

"Всі учасники злочинної організації - місцеві жителі спортивної статури, які володіють навичками бойових мистецтв та мають авторитет у злочинному середовищі регіону", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці у Львові затримали організатора, який прибув рейсом з Турецької Республіки, ще одного координатора - на кордоні з Республікою Польща. Інших учасників затримано в м. Мукачево Закарпатської області.

Також у Львові та Мукачево проведено 23 обшуки, під час яких вилучено понад 50 одиниць вогнепальної зброї, 15 одиниць автоматичної зброї, 2 помпові рушниці, 10 пістолетів системи "ПМ", 5 пістолетів "Форт-17", 5 пістолетів "ТТ", 6 гранат, понад 40 магазинів, набої, пристрої для безшумної стрільби. Крім того, виявлено арсенал холодної зброї, тепловізори, радіостанції, gps-трекери, спецодяг та бронежилети, які використовувалися у злочинній діяльності.

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"За місцем проживання учасників злочинної організації виявлено дорогоцінні швейцарські годинники, золоті прикраси, коштовності, валюту, 6 транспортних засобів, в тому числі преміум класу Mercedes та Audi, які використовувалися під час підготовки та безпосереднього вчинення злочинів, а також наркотичні засоби", - додали у відомстві.

Сімом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактами незаконного позбавлення волі, розбоїв, незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Автор: Світлана Макринська