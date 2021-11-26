Серед жертв є дитина.

Моторошну ДТП, що сталася вчора ввечері на в'їзді до Харкова й забрала життя трьох людей, показали на відео.

Кадри аварії опублікувало "Суспільне".

За словами т. в. о. начальника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, сталося зіткнення легковика з вантажівкою.

"Загинули три особи, а саме водій автомобіля марки Renault (таксі "30-40") та його два пасажири. Всі особи загинули на місці", - повідомив він. Згодом стало відомо, що серед загиблих є малолітня дитина.

У поліції також додали, що напівпричеп сконтактував з автомобілем "Suzuki СХ-4", який в цей час також знаходився на зустрічній смузі руху. До лікарні з тілесними ушкодженнями доставлені водії автомобілів "Chevrolet" та "Suzuki", а також пасажир одного з легковиків.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Харківщині пасажирський автобус злетів у кювет, внаслідок чого постраждали люди. Водія автобуса затисло конструкціями понівеченого транспортного засобу, ще три пасажири отримали травми.

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Автор: Юрій Годован