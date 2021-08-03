ДТП на Харківщині стало смертельним – у лікарні помер 14-річний школяр.

У лікарні Харкова помер один з підлітків, яких у Харківській області збив п'яний водій. Помер хлопець, якому було 14 років.

За життя школяра медики боролися п'ять діб, але марно, йдеться у сюжеті ТСН.

Після ДТП потерпілий отримав важку травму голови й перебував у комі.

Ще один потерпілий – 15 річний хлопець, він залишається у важкому стані, і лікарі поки не роблять ніяких прогнозів.

Нагадаємо, ввечері 27 липня у селищі міського типу Вільча Харківської області автомобіль ВАЗ-2106 збив двох хлопців. Хлопці йшли по узбіччю, і машина буквально знесла їх.

Після аварії авто не зупинилося – водій натиснув на газ. Того ж вечора побитий автомобіль знайшли у лісосмузі. Пізніше з'ясувалося, що за кермом авто був п'яний чоловік. Водія відправили під арешт.

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Автор: Екатерина Присяжнюк