Заяву в поліцію на чоловіка подала його колишня дружина.

У Дніпропетровській області розслідують звинувачення на адресу чоловіка, який міг роками ґвалтувати власних дітей.

Про це повідомляє "Наше місто".

У злочинах 44-річного українця звинуватила його колишня дружина. За словами жінки, від 2016 року її діти-підлітки 12, 14 і 17 років регулярно піддавалися сексуальному насильству з боку батька.

Жінка стверджує, що її екс-чоловік вступав у зв'язок з дітьми як природним, так і неприродним шляхом.

Дану інформацію журналістам підтвердили в Кам'янському районному управлінні поліції.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 152 КК України — зґвалтування особи, яка не досягла 14 років. Дана санкція передбачає покарання у вигляді 10-15 років позбавлення волі.

Наразі діти проходять судово-медичні експертизи, а також триває досудове розслідування.

Як раніше повідомляв УНІАН, у червні мати 13-річного хлопчика з Дніпра звинуватила 50-річного чоловіка в тому, що той напоїв алкоголем і намагався зґвалтувати її сина.

А в травні місцеві ЗМІ повідомили про зґвалтування 11-річного хлопчика однокласником в Дніпрі. Однак у поліції цю інформацію підтвердити не змогли.

Автор: Станислав Кожемякин