З дитиною працювали правоохоронці і психолог.

Поліція у Дніпрі прокоментувала поширену у місцевих ЗМІ інформацію про начебто двомісячну сексуальну наругу над дитиною у навчально-реабілітаційному центрі.

Про це пише ТСН.

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У прес-службі поліції зазначили, що хлопчика допитували правоохоронці, до бесіди з потерпілим залучили й психолога. Однак факт злочину не підтвердили.

«Факт зґвалтування хлопчика не підтвердився. Батьки дитини звернулися із заявою щодо подальшого нерозгляду цієї справи», - повідомила ТСН.ua речниця поліції Ганна Старчевська.

Що передувало

Видання Дніпро Час 20 травня з посиланням на власні джерела повідомляло про зґвалтування 11-річного хлопчика однокласником.

Стверджувалося, що сексуальна наруга щодо вихованця багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру "Зоряний" тривала протягом усього квітня й травня.

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Автор: Яна Ставська