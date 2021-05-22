Поліція у Дніпрі прокоментувала поширену у місцевих ЗМІ інформацію про начебто двомісячну сексуальну наругу над дитиною у навчально-реабілітаційному центрі.
Про це пише ТСН.
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У прес-службі поліції зазначили, що хлопчика допитували правоохоронці, до бесіди з потерпілим залучили й психолога. Однак факт злочину не підтвердили.
«Факт зґвалтування хлопчика не підтвердився. Батьки дитини звернулися із заявою щодо подальшого нерозгляду цієї справи», - повідомила ТСН.ua речниця поліції Ганна Старчевська.
Що передувало
Видання Дніпро Час 20 травня з посиланням на власні джерела повідомляло про зґвалтування 11-річного хлопчика однокласником.
Стверджувалося, що сексуальна наруга щодо вихованця багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру "Зоряний" тривала протягом усього квітня й травня.
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