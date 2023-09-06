Нападника шукають близько 150 правоохоронців.

У місті П'ятихатки на Дніпропетровщині поліція почала розслідування за фактом вбивства 16-річної дівчини.

Як повідомили у відділі комунікації поліції області, тіло неповнолітньої з тілесними ушкодженнями виявили у кущах 5 вересня близько 03:00.

До пошуків нападника залучено близько 150 правоохоронців.

Відео дня

"Поліція відпрацьовує камери відеоспостереження, встановлюються ймовірні свідки та очевидці злочину. Призначено ряд експертиз та інших слідчих дій", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито провадження за п. 10 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством) Кримінального кодексу України.

За інформацією "Дніпро Оперативний", вбитою виявилась 11-класниця Ліза. Вона була єдиною донькою у батьків.

"Її знайомі кажуть, що вона була чуйною, вихованою та вела себе пристойно. У її поведінці та одязі не було жодних натяків, які б могли спровокувати насилля. Горе, яке прийшло в родину, сколихнуло все місто П’ятихатки", - зазначають у соцмережах.

Вбивство 9-річної дівчинки на Івано-Франківщині

У червні у Косівському районі Івано-Франківської області зґвалтували та вбили 9-річну дівчинку. За підозрою у вбивстві затримали її дядька, який зізнався у скоєному.

Як з’ясували слідчі, підозрюваний є двоюрідним братом батька вбитої дитини. Він приїхав до сімейства у гості. Коли дівчинка пішла до сестри, чоловік рушив за нею. Він запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дитину.

Вас також можуть зацікавити новини: