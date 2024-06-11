Розслідування епізоду триває.

На кордоні з Угорщиною виявили покинутий бус Volkswagen. Попередньо встановлено, що 18 осіб перерізали огорожу і незаконно втекли до Угорщини, повідомив журналіст Віталій Глагола.

"Подія сталась на території відділу прикордонної служби "Лужанка". Сьогодні під час моніторингу кордону оператор БпЛА прикордонної служби помітив мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування. Прикордонники прибули на місце для перевірки і знайшли порожній і відчинений білий "Volkswagen" з номерами АО4655АІ", – йдеться у повідомленні.

Журналіст розповів, що під час обстеження території прикордонники виявили сліди, що вели до кордону з Угорщиною. Крім того, було знайдено проріз у загороджувальному паркані та сліди на контрольно-слідовій смузі.

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"Попередьно, оперативним шляхом вдалось встановити, що 18 людей з буса незаконно перетнули кордон. Поліція вилучила автомобіль і відправила його на штрафмайданчик в Берегові. Цей бус VW незадовго до цього засвітився в Берегові та селі Геча. Це виявили по камерах", – додав Глагола.

Розслідування епізоду триває.

Незаконний перетин кордону

Днями на Закарпатті прикордонники зафіксували прорив українсько-угорського кордону вантажівкою з нібито військовими номерами. У подальшому суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспортного засобу та затримання 32 громадян України, заявили у ДПСУ.

Станом на середину травня повідомлялося, що за час дії воєнного стану українські прикордонники виявили 35 тіл загиблих при спробі незаконного перетину кордону. З них 28 осіб загинули на річці Тиса.

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