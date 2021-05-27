В Одесі жінка гуляла з собакою, і в якийсь момент її домашній улюбленець підійшов до дитячого візка і понюхав її. Реакція батька обурила мережу.
Відео інциденту, який стався на вулиці Новосельського, було опубліковано в Telegram-каналі @xydessa.
На ньому видно, як жінка намагається пояснити групі людей, що її пес просто понюхав дитину і кидатися на малюка не збирався. Але чоловік накинувся на господарку собаки з кулаками.
"Дівчина злегка п'яна, її собака понюхала дитину в колясці і понеслася", - написали очевидці.
У коментарях неадекватні дії чоловіка розкритикували:
"Примати, які захищали дитинча, виявилися агресивними", "Собака підбіг знайомитися, а тут така штовханина виникла", "Я думаю, все можна було вирішити і без рук", "Навіть коли жінка перестає бути жінкою, чоловік повинен залишатися чоловіком".
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