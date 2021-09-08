Батьки сповістили правоохоронців про зникнення сина лише через 5 годин.

У Фастові (Київська область) розшукали 8-річного Єгора, який, отримавши погані оцінки у школі, пішов з дому.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова поліції Київської області Олексій Нєбитов.

Хлопчик зник вчора о 12:00. Телефона при собі він не мав, а батьки сповістили про зникнення сина лише через 5 годин.

"Ми одразу підняли на пошуки школяра весь особовий склад поліції району, і вже за кілька годин знайшли Єгора та повернули сина батькам", - розповів Небитов.

Поліція провела виховну роботу зі школярем та закликала батьків та вчителів бути уважними до проблем дітей і уникати ситуацій, коли вони змушені тікати або шукати вихід зі складних ситуацій наодинці.

Розшук дітей - у Запорізькій області шукають 11-річного Максима Самофалова

У селищі міського типу Якимівка Мелітопольського району Запорізької області зник місцевий житель – 11 річний Максим Самофалов. Хлопчик пішов з дому вдень 29 серпня й так і не повернувся. У дитини не було з собою мобільного телефону.

За відомостями правоохоронців, до пошуків дитини залучили кінологів та нацгвардійців.

Хлопчик народився 23 липня 2010 року, він навчався в 5 класі школи-інтернату, розташованої в селі Терпіння Мелітопольського району.

Автор: Денис Прядко