Внаслідок стрілянини в обласному центрі постраждав перехожий 1990 року народження.

В центральній частині Полтави чоловік вчинив стрілянину та викрав жінку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Автомобіль, на якому фігурант, 1987 року народження, зник з місця події, силовики встановили та затримали у Кременчуці. У салоні автомобіля, крім злочинця, перебувала жінка, 1996 року народження. Ймовірно саме цю жінку він змусив сісти в транспортний засіб у Полтаві.

Встановлено, що внаслідок стрілянини в обласному центрі постраждав перехожий 1990 року народження. Наразі йому надається необхідна медична допомога.

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За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) та ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Стрілянина у Черкасах: що відомо

У середу, 22 вересня, у Черкасах сталася стрілянина в одному з громадських харчевень, унаслідок якої смертельно поранили одного з чоловіків.

Зловмисники втекли з місця події на легковику, транспорт знайшли спаленим на виїзді з міста.

Правоохоронці оголосили план з перехоплення зловмисників. За словами свідків, нападників було щонайменше троє. Усі були одягнені в одяг темного кольору та з написами: "СБУ".

За даними ЗМІ, вбитим виявився місцевий "кримінальний авторитет" Михайло Козлов. Чоловіка неодноразово судили за тяжкі злочини, зокрема вимагання.

Відомо, що у кав’ярні, де сталася стрілянина, Козлов часто зустрічався зі своїми партнерами.

Автор: Денис Прядко