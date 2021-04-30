У Броварському районі 49-річний онук згвалтував свою бабусю.
Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.
Як повідомляється, на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що в селі Гоголів Броварського району 49-річний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю.
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Правоохоронці затримали зловмисника. Як з’ясувалося, того вечора чоловік з товаришем вживав спиртні напої, після чого пішов до бабусиної кімнати та зґвалтував її.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Сьогодні підозрюваному визначено міру запобіжного заходу - тримання під вартою упродовж 60 діб.
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