У Броварському районі 49-річний онук згвалтував свою бабусю.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Як повідомляється, на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що в селі Гоголів Броварського району 49-річний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю.

Читайте також"Якщо я житиму, то вб'ю його": дід хлопця, який зарізав сім'ю в Києві, зробив моторошне зізнання

Правоохоронці затримали зловмисника. Як з’ясувалося, того вечора чоловік з товаришем вживав спиртні напої, після чого пішов до бабусиної кімнати та зґвалтував її.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Сьогодні підозрюваному визначено міру запобіжного заходу - тримання під вартою упродовж 60 діб.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська