До самогубства чоловіка могли підштовхнути проблеми в сім'ї.

У Дніпропетровській області в лісосмузі поблизу Кривого Рогу виявили повішеним чоловіка.

Як повідомляє сайт "Перший міський", хлопця виявила власна мати. Це сталося в районі села Запорізьке Софіївського району.

"Приблизно о 18:50 в одній з лісосмуг біля села Запорізьке Софіївського району виявили тіло 27-річного мертвого чоловіка. Попередньо, він міг повіситися. У машині покійного знайшли передсмертну записку зі словом" вибачте", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, перед смертю він побував у своєї дружини, з якою не живе разом. Планував відвідати дітей, але йому це заборонила робити теща, яку він зустрів. Також вона заявила, що у її дочки з'явився новий чоловік.

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Обставини інциденту встановлюють правоохоронці, інформація уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кривому Розі подружжя пенсіонерів написали прощальну записку і викинулися з вікна. 84-річний чоловік працював в одній зі шкіл району Інгулець вчителем, а його 83-річна дружина була лікарем.

Автор: Юрій Годован