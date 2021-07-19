За інформацією рятувальників, водій автомобіля не впорався з керуванням і врізався в дерево.

У селі Печихвости Луцького району Волинської області напередодні ввечері сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули три особи, в тому числі дитина, ще дев'ять осіб були госпіталізовані.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, водій автомобіля не впорався з керуванням і врізався в дерево.

В результаті аварії загинули три особи, серед них чотирирічна дитина. Ще дев'ять осіб постраждали, з них шестеро дітей (2011-2019 р.н.), які з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікарню.

Читайте такожНа Харківщині стала моторошна ДТП - одна людина загинула, четверо постраждали (фото)

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко