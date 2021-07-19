У селі Печихвости Луцького району Волинської області напередодні ввечері сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули три особи, в тому числі дитина, ще дев'ять осіб були госпіталізовані.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
За інформацією рятувальників, водій автомобіля не впорався з керуванням і врізався в дерево.
В результаті аварії загинули три особи, серед них чотирирічна дитина. Ще дев'ять осіб постраждали, з них шестеро дітей (2011-2019 р.н.), які з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікарню.
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