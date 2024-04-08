Жінка відмовилась дати кишенькові гроші, неповнолітньому загрожує до 15-ти років тюрми.

На Одещині затримали 16-річного жителя міста Ананьїв, який підозрюється у жорстокому вбивстві своєї мами та 7-річної сестрички.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, йдеться про резонансну подію, що сталася у Подільському районі 6 квітня.

Йдеться, що тіла родичів знайшов інший син жінки - першим на місці пригоди опинився 11-річний хлопчик, який і сповістив поліцейських про жахіття. У будинку родини слідчо-оперативна група за участю судово-медичного експерта виявила мертвих 38-річну жінку та 7-річну дівчинку, на тілах були сліди тілесних ушкоджень.

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"Тіла матері та доньки відправили на судово-медичну експертизу. Попередньо, обидві жертви померли на місці пригоди від гострої крововтрати та ножових поранень", - розповіли правоохоронці.

В ході слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили причетність до вбивства старшого, 16-річного, сина небіжчиці. Його оперативники розшукали на вулиці міста, коли той прогулювався вулицями.

З’ясовано, що між юнаком і матір’ю виник конфлікт через її відмову йому у кишенькових грошах. Розлютившись, хлопець кілька разів вдарив маму у шию кухонним ножем, а знаряддя злочину кинув у піч. Так само він вчинив і з сестричкою, яка знаходилась у сусідній кімнаті й мимоволі стала свідком злочину. Для вбивства дівчинки зловмисник використав інший ніж.

З місця події поліцейські вилучили ножі, біоматеріали та інші речові докази, що мають значення у справі. Криміналісти за допомогою мобільної ДНК-лабораторії оперативно дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки вбитих та фігуранта. Результати дослідження підтвердили причетність хлопця до скоєння даного злочину.

Забравши достатньо доказів, слідчі повідомили юнакові про підозру в умисному вбивстві двом особам, у тому числі малолітній дитині (п.п. 1 і 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Зараз фігурант знаходиться у слідчому ізоляторі, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

За скоєне підлітку загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років. Слідство триває. В рамках кримінального провадження призначена низка судових експертиз, проводяться інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин пригоди.

Вбивство в Ананьєві - що відомо

Нагадаємо, у Подільському районі Одеської області вбитими знайшли жінку та її 7-річну дитину. На місце події прибули керівництво слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області, слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, слідчого управління з мобільною ДНК-лабораторією, спеціалісти пересувної поліцейської криміналістичної лабораторії, поліцейські – кінологи тощо.

У мережах з’явилися повідомлення, що моторошна подія сталася ввечері 5 квітня у місті Ананьєв, а фігурант справи – школяр, який був у неадекватному стані та нібито зарізав свою матір та сестру. Йшлося, що після злочину хлопець пішов з дому "бухати", ближче до ночі повернувся, нібито помив тіло матері від крові й зґвалтував.

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