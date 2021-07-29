Зараз з ним працюють поліцейські та психологи.

13-річний Богдан Ф. зізнався у вбивстві шестирічної Мирослави Третяк з Харківської області.

Про це повідомив Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов, пише Суспільне.

Чоловік розповів, що вночі бачив 13-річного хлопця та розмовляв з його матір'ю.

"Вона не вірить, що син це зробив, але він сам сказав це, що це він зробив. Ну, я не слідчий… Те, що її убили, це факт. Я бачив це обличчя, бачив цю голівочку", - сказав Коновалов.

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"Як вони туди зайшли? Там сад є, деревця, яблука. Видно, хотіли поїсти яблук... Вони в одному домі жили, на різних поверхах, дружили", - сказав Коновалов.

Також Коновалов відзначив, що підозрюваний не перебував на обліку у поліції або соцслужб. Зараз з ним працюють поліцейські та психологи.

У ніч на 29 липня у Старому Салтові на Харківщині знайшли тіло зниклої напередодні 6-річної дівчинки Мирослави Третяк. Мертвою дитину виявили у покинутому будинку з ознаками насильницької смерті – забої голови та обличчя.

Підозрюваним став 13-річний місцевий мешканець Богдан Ф. Саме у товаристві хлопця загиблу бачили останній раз. Школяр відомий своїм жорстоким поводженням з тваринами.

Наприклад, у 4 класі Богдан по-садистськи убив цуценят, розтовкши їхні голови об камінь.

Якщо провину доведуть, убивці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Через вік зловмисника поліція готує клопотання до суду про дозвіл на його допит. Також його мають намір помістити в приймач-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області.

Автор: Людмила Жерновська