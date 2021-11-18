Жінка пообіцяла подати в суд через дії правоохоронців.

Пасажирка столичної маршрутки №512 посперечалася з водієм та викликала поліцейських. Але коли ті приїхали – конфлікт спалахнув уже між жінкою та правоохоронцями.

Відповідний ролик з’явився у мережі 12 листопада.

За словами очевидців, поліцейські довго спілкувалися з водієм через вікно транспорту, а в цей час заявниця фотографувала номери маршрутки.

Коли маршрутник вийшов з салону, копи почали його затримувати. Жінка відірвалась від камери й стала кричати: "Та що ж ви робите?! Відпустіть його! Ви людина, чи хто?!".

Між пасажиркою та патрульними трапилась невелика сутичка: киянка спробувала стати між водієм та правоохоронцями, через що один з копів відштовхнув містянку – і та вдарилася об капот службового авто.

У мережі пишуть, що потерпіла тепер подаватиме у суд проти патрульних через їхні дії.

Як писав УНІАН, з салону міської маршрутки в Кривому Розі Дніпропетровської області група чоловіків виштовхала одного пасажира.

Водій відмовився рушати з переповненим громадським транспортом. Тому інші пасажири вирішили просто витягнути містянина, який в цей час заходив у салон.

Нагадаємо, у листопаді в одній з маршруток Мелітополя пасажири гуртом з кулаками й під крики вигнали з салону транспорту чоловіка, який відмовлявся надягати захисну маску.

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Автор: Віолетта Орлова