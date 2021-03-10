45-річна сімейна лікар Наталія Маслій після нападу потрапила під крапельницю у відділення хірургії.

У Бердичеві Житомирської області жінка вдарила кулаком по голові свого сімейного лікаря, бо їй не сподобалася довга черга в амбулаторії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У 45-річного сімейного лікаря Наталії Маслій того дня було 52 пацієнти. За словами директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Бердичева Наталії Хорошун, двоє з чотирьох медиків амбулаторії хворі на COVID-19. Тому пацієнтів так званої "чистої зони" і тих, у кого підозра на коронавірус, приймають по черзі.

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Пацієнтка, яка напала на лікаря, прийшла в амбулаторію зі своїм чоловіком. При цьому у неї були симптоми коронавірусу. Через довгу чергу, в якій їй довелося чекати, жінка влаштувала скандал. Лікар намагалася заспокоїти жінку, але натомість отримала удар кулаком по голові. Після нападу вона потрапила під крапельницю у відділення хірургії.

Медики викликали поліцію. Пацієнтку впізнали: вона живе недалеко і давно обслуговується в амбулаторії.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею "хуліганство". Але справу передали в ДБР, бо з'ясувалося, що 62-річна кривдниця лікаря - суддя Апеляційного суду.

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Автор: Денис Прядко