Водій трамвая застосувала екстрене гальмування, щоб уникнути зіткнення, в результаті кілька пасажирів у вагоні впали.

Сьогодні в Одесі водій автомобіля жорстоко побив жінку, яка керувала трамваєм.

Як повідомили журналістам у прес-службі комунального підприємства «Одесміськелектротранс», НП сталася в центрі міста на вулиці Старопортофранківській близько 18:20.

Згідно з повідомленням, вагон трамвайного маршруту №28 рухався в бік вулиці Пастера, коли його підрізав автомобіль Skoda. Водій трамвая застосувала екстрене гальмування, щоб уникнути зіткнення, в результаті кілька пасажирів у вагоні впали. Після цього водій вийшла з кабіни, щоб переконатися в тому, що транспортні засоби не були пошкоджені. Однак водій Skoda почав її ображати, після чого вдарив в обличчя, повалив на землю і почав бити ногами. Пасажири трамвая втрутилися в ситуацію.

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Водія Skoda затримали і передали співробітникам служби безпеки дорожнього руху вказаного комунального підприємства, які прибулим за викликом, згодом його забрала поліція.

Жінку-водія доставлено до МКЛ №11, де їй надають медичну допомогу.

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Автор: Лариса Козова