Свій вчинок чоловік пояснив тим, що днем раніше його товариш по службі задушив 53-річну жінку, коли вони до неї навідалися в гості.

У Дніпропетровській області військовослужбовець задушив колегу, який напередодні вбив жінку.

Про це Obozrevatel розповіли в правоохоронних органах.

"Вдень 11 лютого солдат С. військової частини А-1126 в селищі Гвардійське Новомосковського району під час сварки електричним дротом задушив солдата цієї ж частини К. вбивство сталося у квартирі командира 3-ї роти 3-го батальйону старшого лейтенанта П. Тіло товариша солдат сховав у спальний мішок на балконі», - йдеться в повідомленні.

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За словами правоохоронців, свій вчинок чоловік пояснив тим, що днем раніше його товариш по службі задушив 53-річну жінку, коли вони до неї навідалися в гості. Під час сварки після загального вживання спиртних напоїв ввечері 10 лютого К. задушив потерпілу.

"Він її затягнув у ванну, де за допомогою води і рушника придушив. Потім ми пішли з квартири", - розповів солдат С.

"Я був на емоціях, накинувся на нього і придушив", - зізнався затриманий.

Відносно солдата С. відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

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Автор: УНІАН