У Києві поліцейські затримали чоловіка, який втік з-під варти Ірпінського міського суду.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва з посиланням на керівника столичного главку Андрія Крищенка.
Встановлено, що чоловік скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. У п’ятницю зловмисник втік з-під варти Ірпінського міського суду.
За словами Крищенка, одразу на території столиці та області було введено спеціальну поліцейську операцію з розшуку та затримання злочинця.
"Сьогодні, у свій вихідний день, спецпризначенець поліції Києва побачив чоловіка, схожого за описом. Правоохоронець затримав його, викликав на допомогу нарад поліції та слідчо-оперативну групу. Зараз правопорушника передано колегам з Київської області для проведення слідчих дій", - розповів він.
Нагадаємо, 28 травня із зали Ірпінського міського суду втік уродженець Азербайджану Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли, 1973 року народження, уродженець Азербайджану. Одразу на пошуки правопорушника був орієнтований особовий склад та наряди поліції Києва та Київської області.
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