Слідством задокументовано 24 таких злочинних епізоди.

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо трьох правоохоронців з Харківської області, які у складі організованої злочинної групи "полювали" за наркозалежними людьми, аби вибити в них гроші.

Згідно з повідомленням Державного бюро розслідувань, наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Встановлено, що колишній працівник правоохоронного органу створив та очолив злочинне угруповання, до якого залучив одинадцятьох чинних правоохоронців. Володіючи оперативною інформацією, вони робили засідки на своїх жертв біля аптек, де продавали сильнодіючі лікарські засоби без рецептів, а також біля так званих закладок, через які передавались наркотики.

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Після того, як клієнти забирали "товар", правоохоронці їх затримували і починали вимагати гроші за не притягнення до кримінальної відповідальності.

У випадку відсутності грошей з собою, людей везли додому або змушували телефонувати родичам і просити про фінансову допомогу. Процесуальних документів під час таких затримань фігуранти не складали, а іноді навіть катували "затриманих". Зокрема, одягали кайданки, викручували руки та завдавали численних ударів.

Для конспірації своїх злочинних дій члени угруповання їздили на "справи" на авто з іноземною реєстрацією та підмінними номерними знаками.

Слідством задокументовано 24 таких злочинних епізоди.

Організатор та двоє його спільників обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди, вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства та катуванні (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 189 КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 з конфіскацією майна.

Досудове розслідування щодо 9 інших фігурантів виділене в окреме кримінальне провадження, яке наразі триває.

Подібні інциденти

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року у поліції повідомили, що двох правоохоронців підозрюють у вчиненні злочину сексуального характеру. З відповідною заявою до поліції звернулась мешканка Черкас. За її інформацією, злочин було вчинено щодо її 17-річної доньки.

Підозрюваних затримали, слідчі ДБР повідомили їм про підозру. Затриманих звільнили з поліції. Безпосередніх керівників підозрюваних поліцейских відсторонили від виконання службових обовʼязків.

Трошки раніше стало відомо, що в Одесі заарештовали керівника одного з відділів обласного управління патрульної поліції. "Правоохоронця" звинувачують у вимаганні хабаря за супровід великогабаритних вантажів.

За відомостями слідчих, зловмисник налагодив "схему" систематичного отримання грошей за перевезення великогабаритного вантажу та його супровід машиною поліції. Кожен супровід коштував 300 доларів.

У червні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому високопосадовцю правоохоронного органу, який "забув" задекларувати мільйонні статки. Зазначалось, що полковник під час перебування на посаді та після звільнення із правоохоронного органу мав на банківських рахунках в національній та іноземній валютах понад 12 млн грн. Проте, чоловік умисно не відобразив ці статки у своїй декларації. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Андрія Аносова.

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