Чоловік завдяки схемі заробив 500 гривень, але потрапив у поле зору правоохоронців.

В Одеській області засудили чоловіка, який зламав чужий акаунт Instagram, а потім продав його власнику. Зловмисник "заробив" на оборудці 500 грн.

Про це йдеться у вироку Біляївського райсуду Одеської області від 15 лютого.

Слідство встановило, що чоловік створив фейковий сайт, який імітував сторінку авторизації в Instagram, та використовував його для отримування даних для входу в облікові записи користувачів соцмережі. Після введення користувачем логіну та паролю ці дані автоматично відправлялися на електронну скриньку зловмисника.

У вересні 2019-го жертвою засудженого стала потерпіла. Скориставшись отриманими даними, зловмисник змінив пароль для входу в акаунт та розмістив у ньому картинку з вказаним номером WhatsApp для зв'язку.

Потерпіла сконтактувала з чоловіком й той погодився продати їй дані для входу в акаунт за 500 гривень. Однак після отримання грошей на картковий рахунок зв’язок зник.

Обвинувачений визнав свою вину. Він також пояснив, що потерпіла у спілкуванні з ним висловилась на його адресу нецензурною лайкою, тому помстився їй викраденим акаунтом. Крім того, він зазначив, що надав потерпілій дані для входу в обліковий запис через два дні.

Засудженого звинуватили за трьома статтями: створення і розповсюдження шкідливого програмного засобу (ч. 1 ст. 361-1 КК), несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж (ч. 1 ст. 361 КК) і шахрайське заволодіння чужим майном із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК).

Оскільки чоловік сприяв слідству, не був раніше засудженим і його позитивно характеризували за місцем проживання, суд вирішив пом’якшити йому вирок. Обвинуваченому призначили 3 роки позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік 6 місяців. Його ноутбук конфіскували у дохід держави.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькому жінка впродовж шести років приховувала смерть своєї матері та подавала документи на отримання державної допомоги від її імені.

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