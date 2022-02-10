Також він повинен буде виплатити 30 тисяч рублів.

У Росії суд оголосив вирок у справі про підлітків, у яких знайшли листування з планами побудувати і підірвати будівлю ФСБ в Minecraft.

Про це повідомив глава правозахисної групи "Агора" Павло Чиков в Telegram.

Східний окружний військовий суд визнав 16-річного Микиту Уварова винним за статтею 205.3 КК РФ (Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності) і засудив його до п'яти років колонії.

Також підліток повинен виплатити штраф у розмірі 30 тисяч рублів. Його взяли під варту в залі суду.

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Справа про спробу вибуху будівлі ФСБ в грі

Підлітків затримали в листопаді 2020 року, коли вони розклеювали листівки на підтримку студента МДУ Азата Міфтахова, якого звинуватили в нападі на офіс "Єдиної Росії".

У телефонах у школярів силовики знайшли листування з планами побудувати і підірвати будівлю ФСБ в Києві.

Микита Уваров розповів "Настоящему времени", що ніколи не планував підривати будівлю.

"Якщо мені дадуть реальний термін, Я буду відбувати його з чистою совістю і гідністю. Я буду спокійний, тому що ніколи не вчив своїх друзів поганому, я не був їх лідером, ми були на рівних і просто дружили. Я нікого не обмовив. Мені не соромно перед людьми, близькими і чужими, які знають про нашу історію. Нехай хтось вірить не мені, а правоохоронним органам, мені нема чого соромитися. Я нікого не збирався підривати – - сказав підліток.