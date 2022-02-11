Аферу згодом викрили, а жінку засудили.

У Хмельницькому жінка впродовж шести років приховувала смерть своєї матері та подавала документи на отримання державної допомоги від її імені.

Про це повідомляє прокуратура Хмельницької області.

Слідство встановило, що у 2014 році жінці, яка доглядала за своєю матір’ю, було призначено державну соціальну допомогу. Через рік мати померла, але донька цей факт приховала та кожних пів року продовжувала подавати до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради заяви про виплату коштів.

За шість років вона незаконно отримала понад 70 тисяч грн.

Згодом шахрайську схему викрили, тому жінка постала перед судом. Як зазначили у прокуратурі, суд визнав 48-річну хмельничанку винною у шахрайському заволодінні бюджетними коштами (ч.ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

"Вироком Хмельницького міськрайонного суду її засуджено до 2 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку", - повідомили у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Херсонщині 88-річного пенсіонера вбили за старенький мобільний телефон.

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