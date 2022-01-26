Лікар-травматолог, який оглядав школярку, спершу не виявив серйозних травм і прописав мазь.

11-річна Анастасія Тарасова з Мелітополя (Запорізька область) послизнулася у дворі школи і зламала хребет. Перелом діагностували не одразу.

Про це повідомляє місцеве видання "РИА-М".

Інцидент стався ще в п'ятницю, 14 січня. Настя та її мама Вероніка поспішали на уроки. Напередодні випав невеликий сніг. У дворі школи дівчинка послизнулася і впала на спину.

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Мама спробувала підняти дочку, але побачила, що у неї посиніло обличчя - через больовий шок. Свідком події стала класна керівниця дівчинки, яка одразу відвезла Настю і її маму до лікаря.

Дівчинку оглянув травматолог, був зроблений рентген. Фахівець не побачив серйозних травм і відправив дівчинку додому, прописавши мазь від забоїв.

Вихідні минули, 17 січня дівчинку повели до лікувально-діагностичного центру. Там запідозрили компресійний перелом хребта. МРТ підтвердило перелом п'яти хребців грудного відділу.

Тепер дівчинка ушпиталена до відділення Запорізької обласної лікарні, проходить обстеження.

Мати постраждалої школярки звинувачує в тому, що трапилося, адміністрацію школи - в той день прилегла територія не була посипана і було дуже слизько. У міському управлінні освіти призначили перевірку інциденту.

Зараз Вероніка, яка виховує дитину сама, збирає гроші на лікування дочки.

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