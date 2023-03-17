Причини пожежі наразі невідомі.

У Кіровоградській області під час пожежі загинули 5 осіб, з них 3 дитини. Про це повідомляє ДСНС України.

Як повідомляється, трагедія сталася у с. Капітанівка Новоукраїнського району.

Після прибуття на місце виклику пожежники встановили, що горить 16 кв.м. речей домашнього вжитку.

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На місці пожежі виявлено 5 загиблих: жінку 1980 р.н., чоловіка 1993 р.н. та дітей 2006, 2009 та 2015 р.н. Наразі причини пожежі встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня на одній з АЗС у Борисполі сталася потужна пожежа. Спочатку повідомлялося, що загорілася сама автозаправна станція.

Згодом стало відомом, що загорівся бензовоз, у якому була цистерна із 10 тисячами літрів палива.

Водій вантажівки розповів, що зупинися на АЗС та увімкнув опалення. А через деякий час побачив загоряння під кабіною.

Завдяки своєчасній роботі працівників ДСНС Київщини вдалося загасити пожежу та уникнути займання в резервуарах автозаправної станції.

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