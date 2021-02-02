Нападник на "Епіцентр" під Миколаєвом має судимість / Facebook
Винуватцю пожежі в "Епіцентрі" міста Первомайськ Миколаївської області загрожує суворе покарання, аж до довічного ув'язнення.
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Про це у Facebook розповів начальник ГУ Нацполіції України у Миколаївській області Сергій Шайхет.
Він також опублікував фото злочинця. Це 37-річний чоловік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.
Пожежа в Епіцентрі в Первомайську
- Сьогодні стало відомо, що в місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідують пожежу в торговому центрі "Епіцентр".
- За даними поліції, пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він розлив у приміщенні горючу рідину і влаштував підпал, поранив охоронця і намагався втекти. При затриманні злочинець поранив сокирою ще одного охоронця.
- В "Епіцентрі" заявили, що паліїв у Первомайську було двоє: другого шукають правоохоронці.
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