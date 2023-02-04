В обласному центрі палала квартира, розташована на вул. Крилова.

В Одесі під час пожежі в житловому будинку загинули дві жінки.

Пожежа в Одесі трапилася у Суворовському районі, про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області у суботу, 4 лютого. "Сьогодні, о 00:06, до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння в квартирі на 1-му поверсі 2-поверхового житлового будинку на вул. Крилова", - йдеться у повідомленні.

На місці рятувальники встановили, що горить домашнє майно в квартирі. Пожежу ліквідували о 00:46 на загальній площі приблизно 50 кв. м.

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Зазначається, що внаслідок пожежі загинули дві жінки - 1954-го та 1988-го років народження. Причина пожежі та збиток встановлюються.

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Вранці 4 лютого на одному з ключових об’єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія, виникла пожежа. Внаслідок аварії частина району та Одеси залишились без світла.

Пізніше стало відомо, що серйозна аварія трапилася через те, що вийшло з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак російських окупантів.

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