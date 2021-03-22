За попередніми даними, рятувальник під час гасіння вогню впав з даху будинку.

В Одесі сьогодні під час ліквідації пожежі у двоповерховому приватному будинку загинув рятувальник.

Читайте такожУ передмісті Одеси водій на смерть збив 13-річну дівчинку

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що о 12:53 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Магістральна, 59 сталося загоряння двоповерхового приватного будинку.

«Під час ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги звернувся зі скаргою на погіршення самопочуття командир відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Медики намагалися надати необхідну допомогу, але рятувальник, 1973 року народження, помер у машині швидкої допомоги», - повідомили в главку.

Пожежу було ліквідовано о 13:52 на площі 120 кв. м. До її гасіння залучалися 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 особи особового складу.

Як уточнив УНІАН співробітник управління ДСНС, за попередніми даними, чоловік при гасінні вогню впав з даху будинку. Обставини і причини трагедії наразі встановлюють співробітники правоохоронних органів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова