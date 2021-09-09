"Рабів" змушували працювати на важких виробництвах та на полях у сезон збору урожаю.

В Дніпропетровській області викрили злочинну группу, що вела торгівлю людьми і застосовувала рабську працю. Поліцейські визволили із трудового рабства 120 людей.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції. За даними слідства, фігуранти пропонували громадянам нібито офіційне працевлаштування на агропромисловому підприємстві у Дніпропетровській області. Потерпілих підшукували на залізничних вокзалах міст Києва, Дніпра та Одеси.

"Роботодавці" обіцяли людям у скрутному становищі забезпечення житлом, харчування та заробітну плату від 3000 до 4000 тисяч гривень на місяць. Однак насправді потерпілих розселяли у напівзруйнованих будинках, де були відсутні належні побутові умови.

Тоді працівників змушували працювати на важких виробництвах та на полях у сезон збору урожаю. "Робочий день" тривав від 12 до 16 годин. Годували людей зіпсованими продуктами, а обіцяних грошей не давали взагалі. Якщо ж працівник намагався самовільно покинути "підприємство", йому погрожували силою.

Правоохоронці провели 18 обшуків в помешканнях та автомобілях фігурантів. Вилучено гроші, банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, паспорти та документацію. З трудового рабства поліцейські визволили 120 осіб.

Зловмисників затримано, це четверо чоловіків та жінка, уродженці Дніпропетровщини, 1975, 1988, 1986, 1992 та 1961 років народження. Фігурантам вже оголосили про підозру, Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Потерпілих перевели до притулку, наразі їм надається необхідна допомога.

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Раніше повідомлялось, що На території Запорізької області понад місяць розшукували 35-річного Віталія Харчука, який поїхав працювати в Кирилівку, але по дорозі додому в Мелітополь зник безвісти. Виявилося, що чоловік потрапив у рабство.

Як з'ясувалося, Віталій Харчук був відвезений в село в Херсонській області і потрапив у трудове рабство, його разом з іншими людьми змушували працювати безкоштовно. Чоловікові вдалося попросити у когось із місцевих жителів телефон і додзвонитися рідним.

Родичі потерпілого не стали звертатися в поліцію. Замість цього вони заплатили викуп і забрали Віталія додому.

Автор: Дмитро Захаров