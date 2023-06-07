Прихильник "русского мира" проведе на ґратами 15 років.

В Україні засудили до 15 років в'язниці кримінального авторитета, який піднімав прапор Росії на Харківщині, співпрацював з ФСБ та "вагнерівцями".

Як повідомляє Служба безпеки України, кримінальник "Чиж" брав участь у викраденні представників Вовчанської територіальної громади, "вибивав" гроші з місцевих фермерів за "використання землі".

Після тимчасового захоплення міста російськими окупантами чоловік добровільно пішов на співпрацю з представником ФСБ та командиром підрозділу "вагнерівців".

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Як встановили слідчі, засудженим до 15 років ув’язнення є 45-річний місцевий кримінальник на прізвисько "Чиж", який за вказівкою російської спецслужби зловмисник мав очолити Вовчанський район.Він організував незаконний збір підписів місцевих жителів за відставку діючого міського голови. Зрадник підняв російський прапор на флагштоці у центрі міста. Про акції на підтримку ворога він розповідав на власному Телеграм-каналі, а також коментував їх у прямих ефірах прокремлівських телеканалів.

В СБУ зазначають, що "Чиж" брав участь у викраденні представників Вовчанської територіальної громади, зокрема, за його наведенням у березні 2022 року рашисти вдерлися до будинку місцевого депутата і викрали його.

Також за вказівкою "вагнерівця" зрадник "вибивав" гроші з місцевих фермерів за "використання землі" і у разі відмови – погрожував не лише блокуванням господарської діяльності, а й фізичною розправою. Протягом березня 2022 року "Чиж" відібрав у фермерів та передав окупантам майже 10 млн грн. Він забезпечував рашистів паливом та продуктами харчування, а від вчителів місцевого ліцею вимагав викладати російською мовою і прибрати з навчальної програми теми про АТО.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів у звільненому Вовчанську на Харківщині.

В повідомленні сказано, що суд визнав чоловіка ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив йому 15 років позбавлення волі.

Як раніше повідомляла поліція Харківщини, "Чиж" може бути причетний до вбивства 69-річного директора державного підприємства "Вовчанське лісове господарство".

У квітні 2022 року поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушень законів та звичаїв війни на Харківщині

В повідомленні зазначалося, що в ході моніторингу соціальних мереж на одному з сайтів виявлена інформація, що вчора у місті Вовчанськ Чугуївського району військовослужбовці РФ обстріляли автомобіль начальника Вовчанського лісгоспу.

Від отриманих поранень чоловік загинув.

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СБУ затримала трьох учасників агентурної мережі ФСБ і встановила особу їх російського "куратора". За завданням ворога зловмисники шпигували за так званими "центрами прийняття рішень", збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України.

За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 дол. на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної "роботи".

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