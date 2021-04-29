Дівчинка намагалася схуднути й довела свій організм до критичного стану.

У лікарні Одеси від анорексії померла 12-річна дівчинка.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні в лікарні померла 12-річна дівчинка, яку напередодні госпіталізували з діагнозом "анорексія".

Попередньо встановлено, що малолітня намагалася схуднути й довела свій організм до критичного стану.

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Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють, як у повноцінній родині, яка характеризується позитивно, могла статися така трагедія.

У соціальних мережах повідомляють, що дівчинка померла в дитячій МКЛ №3, в реанімацію якої була доставлена напередодні.

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Автор: Лариса Козова