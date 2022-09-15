Голову держави вже оглянув лікар.

У Києві кортеж президента України Володимира Зеленського потрапив у ДТП.

Про це повідомив голова прес-служби президента Сергій Нікіфоров.

"У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої", - йдеться у повідомленні.

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Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.

"Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці", - додав прес-секретар Зеленського.

Нагадаємо, сьогодні президент мав робочу поїздку в Харківську область. Там президент Зеленський провів нараду щодо питань енергетичної безпеки Харківщини і зауважив, що необхідно розробити план заходів щодо забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання.

Президент наголосив на важливості якнайшвидшого поновлення електропостачання на територіях, звільнених від ворога.

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