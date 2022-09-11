ДТП сталася 10 вересня на трасі біля села Ребедайлівка.

В Черкаській області зіткнулися дві вантажівки та легкове авто. Під час аварії двоє водіїв отримали тяжкі тілесні ушкодження, від яких померли у лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Черкаської області.

"ДТП сталася 10 вересня, близько 09:15 ранку на 227 км траси Н-01 зі сполученням "Київ – Знам’янка". Неподалік села Ребедайлівка зіштовхнулися дві вантажівки та легковик", - йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, 38-річний водій автомобіля Hyundai виконував обгін вантажної машини MAN та зіткнувся із вантажівкою Scania, якою керував 23-річний чоловік. Після зіткнення з однією вантажівкою, легкове авто врізалося в другу.

"Одна вантажівка та легковий автомобіль опинилися в кюветі. Внаслідок ДТП 34-річний водій вантажівки MAN та 38-річний кермувальник автомобіля Hyundai отримали тяжкі тілесні ушкодження, від яких померли у лікарні", - додали у поліції.

Вже відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Прикарпатті зіткнулися рейсовий автобус та легковик, є жертва та 16 госпіталізованих.

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