Постраждалий потрапив до лікарні, зазначили у поліції.

У місті Подільськ Одеської області тяжкі ножові поранення отримав чоловік, який прийшов до знайомих залагодити сімейний конфлікт.

Про це повідомили в Подільському відділі поліції.

Зазначається, що 37-річний житель міста прийшов разом з падчеркою зловмисника до них додому. Потерпілий хотів допомогти дівчині залагодити сімейний конфлікт. Однак розмова між чоловіками швидко переросла у бійку, в ході якої господар вдарив гостя кухонним ножем, який заздалегідь сховав у своєму одязі.

Потерпілого доставили в лікарню з сімома пораненнями черевної порожнини та грудної клітки.

Читайте такожНа Одещині чоловік побив поліцейського палицею: його покаралиЗа даними поліції, всі учасники конфлікту були п'яні, що, на думку правоохоронців, стало його основною причиною та тяжких наслідків. Вітчиму повідомили про підозру у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше стало відомо, що Суворовський районний суд Одеси засудив до 10 років ув’язнення росіянина, який зарізав двох людей. Чоловік скоїв злочин на очах у дитини, біля садочка.

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