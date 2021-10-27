Вибух був настільки сильним, що в інших авто спрацювали сигналізації.

У Харкові на місці кривавої ДТП, в якому 16-річний "мажор" на Infiniti на величезній швидкості врізався в машину, трапилася нова аварія. Прямо там же, де вчора загинула людина, у вантажівки вибухнуло колесо.

Відео з інцидентом з'явилося в Telegram-каналі "Труха".

Так, 27 жовтня перехожий побачив, як на місці трагедії сталося нове ДТП. У вантажної машини "рвонуло" колесо. Вибух був таким сильним, що в авто, які знаходилися поруч, навіть спрацювали сигналізації.

"Бог прокляв це місце?! На тому ж місці, де вчора було смертельне ДТП, у вантажного авто вибухнуло колесо. Бабахнуло так, що сигналізації спрацювали", - зазначено в повідомленні.

Користувачі мережі вже пишуть, що там дійсно "прокляте" місце і тепер вони будуть обходити його "десятою дорогою". У коментарях багато хто вказав, що збіг дійсно виглядає досить моторошно.

Читайте такожКривава ДТП у Харкові: 16-річному водію Infiniti оголосили про підозруНагадаємо, ввечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія. Водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, зіткнувся з Chevrolet. За кермом перебував 16-річний підліток.

В результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці. Троє пасажирів Infiniti - двоє парубків 19 років і 16-річна дівчина, з важкими травмами були доставлені в лікарню.

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Автор: Поліна Кузенко