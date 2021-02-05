Зловмисники планували сформувати органи радянської держвлади через процедуру так званого «народовладдя».

У Запорізькій області співробітники Служби безпеки України викрили агітаторів, які на замовлення російських кураторів пропагували ідею відродження СРСР і планували створити фейкові органи радянської влади.

Читайте такожУ Львові вандали пошкодили пам'ятник Бандері, обливши його фарбою: оприлюднено фото й відеоПро це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними досудового слідства, учасники групи входили до одного з проросійських радикальних рухів, який виступає за «відродження оновлених республік СРСР».

«За задумом замовників, фігуранти мали агітувати населення за повернення у «правове поле СРСР». Потім вони планували сформувати органи радянської держвлади через процедуру так званого «народовладдя», - йдеться у повідомленні.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники хочуть провести фейкові «всесоюзні вибори» для створення альтернативних органів управління всіх рівнів.

«Кінцевою метою учасників руху є відновлення СРСР через проведення «відкритого волевиявлення народу». Офіційні органи влади України мали скласти повноваження на користь новообраної радянської влади. Виконуючи інструкції кураторів з РФ, фігуранти мали звернутися до органів влади з офіційними заявами про нібито бажання громадян відновити Українську РСР», - зазначили в СБУ.

Співробітники СБУ задокументували, що організатор українського осередку руху звернулась з офіційною заявою до державних органів влади щодо відкриття в одному із селищ Запорізької області виборчої дільниці для проведення фейкового волевиявлення. Вона також вимагала фінансування за рахунок місцевого бюджету, посадовці якого ще мали сприяти проведенню «виборів».

У ході обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, агітаційні матеріали та документацію з підтвердженням злочинної діяльності.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.

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Автор: Світлана Макринська